مشاهير العرب - شريف منير وأشرف عبد الباقي بإطلالة أنيقة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:16 مساءً - حضر الفنان شريف منير والفنان أشرف عبد الباقي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 المقام بدار الأوبرا المصري، حيث ظهرا على السجادة الحمراء بإطلالة رائعة

وظهر شريف منير ببدلة ذات اللون الوردي، فيما ظهر أشرف عبد الباقي ببدلة باللون الأسود.

وحضر نجوم الفن مهراجان القاهرة السينمائي، حيث وصل كل من، ماجد المصري وزوجته، سارة نخلة، الاعلامي عمرو الليثي، المخرجة ايناس الدغيدي، منال سلامة، الكاتبة مني رجب، الكونتير أحمد حافظ، هاني شنودة، شريف منير، على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.