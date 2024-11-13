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مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - قالت الفنانة مي سليم:"نحن فخورون بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكل سنة بيثبت إنه من أهم المهرجانات السينمائية في العالم".

دعوة مي سليم للمنتجين

ودعت مي سليم، خلال مشاركتها بحفل افتتاح الدورة الـ45  لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتجين، إلي إنتاج فيلم يجمعها بشقيقتها ميس حمدان، قائلة:"يشرفني أن أتعاون مع أختي ميس حمدان في أي عمل فني، وبقول للمنتجين يلا شوفولنا عمل يجمعنا مع بعض".

بصمة مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها قالت ميس حمدان إن مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي هو نبض مصر وقلب الشارع المصري، وأقل واجب إننا نلقي الضوء على السينما الفلسطينية، وهناك مواهب فلسطينية عظيمة يجب التركيز عليها".

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة

وتابعت:"مي سليم محتاجة دور كوميدي، ومحتاجين حد يبص علينا في عمل فني مشترك".


 مهرجان القاهرة السينمائي 


ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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