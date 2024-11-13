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مهرجان القاهرة السينمائي،السفيرة الأمريكية: معجبة بالفن المصري وأحب يسرا ونيللي كريم - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي،السفيرة الأمريكية: معجبة بالفن المصري وأحب يسرا ونيللي كريم - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي،السفيرة الأمريكية: معجبة بالفن المصري وأحب يسرا ونيللي كريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - كشفت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عن الفيلم المصري الذي تحبه، وأبرز فنانة تحب تمثيلها.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية أن أول فيلم عربي شاهدته هو صعيدي في الجامعة الأمريكية وأنها ضحكت كثيرا خلال مشاهدة العمل.

حب يسرا ونيللي كريم

ولفتت إلى أنها تحب الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم ومعجبة من معجباتهن، إلي جانب إعجابها بالفن المصري بشكل عام.

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

مهرجان القاهرة السينمائي 
 
ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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