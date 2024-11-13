مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - أعلن المنتج أحمد الجنايني، عن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك أحمد الجنايني، صورة لفريق العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فركش موضوع عائلي 3.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي3، عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

أحداث مسلسل موضوع عائلي

ودارت أحداث الجزء السابق من مسلسل موضوع عائلي في إطار اجتماعي كوميدي، حول «الشيف إبراهيم» الذي يجسد دوره ماجد الكدواني ويعاني من فقدان للذاكرة، فيما تعيش معه ابنته «سارة» التي تلعب دورها رنا رئيس وذلك بعد سنوات طويلة من عيشها بالخارج، وعاش الكدواني قصة حب مع «مريم» التي قدمت دورها نور اللبنانية وانتهت الأحداث بزواجهما وإنجاب طفلة.