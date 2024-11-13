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مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - يواصل الفنان مصطفى شعبان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «حكيم الباشا» والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل حكيم الباشا، وأبطاله.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

وخلال الفترة الماضية، تم تصوير مشاهد أولية جمعت بين شعبان، محمد نجاتي، منذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، مع استعدادات لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة.

مصطفى شعبان

وتدور حداث مسلسل حكيم باشا، حول عالم تجارة الآثار، ويجسد مصطفى شعبان فيه دور شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته الفنية، ويتميز العمل بجرعة كبيرة من التشويق والإثارة، ويأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالأحداث المشوقة والأكشن.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشا، في بطولته، مجموعة من أبرز نجوم الفن، من أبرزهم: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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