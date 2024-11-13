مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل دورها في فيلم «صيف 67 بمشاركة الشاب أمير المصري.

وقالت نيللي كريم، خلال تصريحاتها في بودكاست «البودكاسترز»: «أقدم دور أم أمير المصري، وهى أم لـ 3 صبيان كبار، ومن خلال مراحلهم وكل أفراد العيلة نرى التغييرات التي تحدث لهم، أمير المصري يجسد دورا مهما وأول مرة نتعاون سويا وهو فنان حساس ويركز في كل التفاصيل ولديه مستقبل كبير، وهنا نجوم أخرين في العمل».

كما أوضحت نيللي أن الفيلم يعرض التحولات التي طرأت على العائلة على مدى عقود، مؤكدة أن أداءها في هذا العمل تطلب تركيزاً وتمثيلاً عاليين، حيث وصفت مشاهدها بأنها «صعبة وذات طابع ثقيل».

آخر أعمال نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، هو مسلسل «فراولة» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ودارت الأحداث حول فتاة تدعى فراولة، قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.