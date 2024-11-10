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مشاهير العرب - شيرين رضا في أحدث ظهور: أشعر بالجرأة والجمال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شيرين رضا في أحدث ظهور: أشعر بالجرأة والجمال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين رضا في أحدث ظهور: أشعر بالجرأة والجمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وعلقت شيرين رضا، على الصور قائلة: «أشعر بالجرأة والجمال، وارتداء اللون الأحمر لمواجهة هذا العالم» وتألقت خلال الصور بفستان باللون الأحمر مكشوف الكتفين يبرز أنوثتها.

أحدث الأعمال الفنية لـ شيرين رضا

وفي سياق آخر يعرض للفنانة شيرين رضا حاليا بدور العرض السينمائي فيلم وداعا حمدي، وشاركها البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: آية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

ودارت أحداث الفيلم حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

آخر أعمال شيرين رضا

كان فيلم مقسوم، هو آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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