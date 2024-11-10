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مؤلف ناقص ضلع لـ نيللي كريم ينتهي من كتابة 5 حلقات - أخبار كلمتك

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مؤلف ناقص ضلع لـ نيللي كريم ينتهي من كتابة 5 حلقات - أخبار كلمتك

مؤلف ناقص ضلع لـ نيللي كريم ينتهي من كتابة 5 حلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني القادم بمسلسل ناقص ضلع وانتهي المؤلف طارق مهاب من كتابة ما يقرب من 5 حلقات من العمل.

وتظهر حلقات العمل منفصلة متصلة تحمل بعض القصص، ويضم العمل عدد من ضيوف الشرف بواقع فنان كل حلقتين.

وتجري الشركة المنتجة حاليًا تعاقدات مع بعض الفنانين المقرر ظهورهم خلال أحداث العمل.

 

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع 


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

 

وتصور نيللي كريم حاليا مشاهدها في فيلم “هابي بيرزداي”، برفقة كل من: شريف سلامة وحنان مطاوع، ولم يتحدد موعد طرح الفيلم للعرض السينمائي بعد.

ويعرض لنيللي كريم حاليًا في دور العرض فيلم “السرب” الذي يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وجسدت نيللي كريم في دراما رمضان 2024 دور البطولة في مسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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