استكتروا عليه فرحته بزواج ابنته، علاء مرسي حديث مواقع التواصل بعد شائعة وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - تصدر الفنان علاء مرسي ، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد انتشار شائعات وفاته، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة الأمر.

ورد علاء مرسي في تصريحات له على هذه الشائعات، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل تصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2025.

شائعة وفاة علاء مرسي

وخرجت شائعة وفاة علاء مرسي عبر موقع فيس بوك، عقب احتفاله بزفاف ابنته مؤخرًا وسط عدد كبير من نجوم الفن.

واحتفل الفنان علاء مرسي، في شهر أكتوبر الماضي بزفاف ابنته على شاب من خارج الوسط الفني.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من المطربين والفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد هنيدي، تامر حسني، حمادة هلال، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد آدم، صلاح عبد الله، وآخرين.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان علاء مرسي قال: "الفن الحرام بالنسبة لي اللي يفضح بلدي ويبين مساوئ بلدي وشوارعها اللي مش نضيفة".

الفن الحرام من وجهة نظر علاء مرسي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة": "الإبداع إن ما يطلعش الشوارع مش نظيفة ويعبر عنها بشكل أو بآخر، والسينما زمان كانت بتقدم لنا أجمل شيء في البلد وده دورنا".

وتابع علاء مرسي: "هتبين عيوب عندي في أخلاقيات ومناظر وشوارع وبيوت وأي تشوهات عن وطني وتاريخي وأبنائي وإخواني ده فن حرام، السينما الجمال وأقدر أربي ولادي بالجمال مش بالتشوهات".

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