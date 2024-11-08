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مشاهير العرب - قصور الثقافة تختتم قافلتها بالدلنجات بحضور جماهيري كبير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قصور الثقافة تختتم قافلتها بالدلنجات بحضور جماهيري كبير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قصور الثقافة تختتم قافلتها بالدلنجات بحضور جماهيري كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بالدلنجات بمحافظة البحيرة ضمن أنشطتها بقرى "حياة كريمة"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واستهلت الفعاليات بمدرسة الدلنجات الإعدادية بنات القديمة مع مجموعة كبيرة من الورش الفنية المتنوعة للطلاب قدمها فنانو ومدربو قصور الثقافة منها ورشة أوريجامي مع وائل الجيار، التلوين بإشراف حمدي الرديني، طرق على القصدير وتعليم مبادئ الرسم قدمها محمد النجار، الريزن وتجميع الحروف لوائل الشهاوي، تعليم مبادئ الكروشيه والخياطة وقدمتها نورهان سعد، ورشة ستنسيل لهاني البغدادي، بالإضافة إلى ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر.

وعقدت محاضرة عن "أعلام مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة" منهم المشير عبد الحليم أبو غزالة والدكتور أحمد زويل وكثير من رموز المدينة، بالإضافة إلى محاضرة عن "حرب أكتوبر المجيدة" مع عثمان السراج و بسيوني فوزي، ومحاضرة عن "الرفق بالحيوان" قدمها وائل الجيار، إلي جانب ورشة اكتشاف مواهب، وتوزيع جوائز على الطلبة المتميزين.

وفى ختام الفعاليات، أقيم عرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المدرب محمد الأبياري، قدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والتواشيح الدينية وسط تفاعل وحضور عدد غفير من الأهالي، بحضور النائبة سحر القاضي.

القافلة نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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