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مشاهير العرب - «الأوبرا» تنظم صالونا ثقافيا الأحد المقبل يستعرض ملامح القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الأوبرا» تنظم صالونا ثقافيا الأحد المقبل يستعرض ملامح القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الأوبرا» تنظم صالونا ثقافيا الأحد المقبل يستعرض ملامح القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في السابعة مساء بعد غد /الأحد/ على المسرح الصغير ضمن نشاطها الثقافي والفكري، صالونا ثقافيا بعنوان "القاهرة قبل 90 عاما 1934"، ضمن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" ومشروع "القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية للكاتب الصحفي محمود التميمي.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن الصالون الثقافي يأتي في إطار توجهات وزارة الثقافة الهادفة إلى صون التراث وإلقاء الضوء على الإبداع المصري عبر العصور، حيث يشهد الصالون بحثا وتأملات في ذكريات القاهرة ومناقشة تفاصيل مهمة عن مرور 90 عاما على عرض أول فيلم كوميدي مصري ناطق فى مصر (ياقوت) بطولة نجيب الريحاني وزيارة لمدينة القاهرة عام 1934، واستعراض أبرز الأحداث والمعالم تأكيدا على أصالتها وإرثها الحضاري الفريد.

يذكر أن سلسلة " أرواح في المدينة" مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة منها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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