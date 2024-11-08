مشاهير العرب - بالأبيض.. ناهد السباعي تشوق الجمهور لـ «نقطة سودة» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - تواصل الفنانة ناهد السباعي، الترويج لمسلسل نقطة سودة، المقرر عرضه على شاشة mbc مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

وشاركت ناهد السباعي، صورة من كواليس تصوير مسلسل «نقطة سودة» بالزي الأبيض عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «جاهزين لعائلة السيوفي»، وذلك استعدادا لعرض المسلسل في 11 نوفمبر الجاري.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

وعقب طرح البرومو التشويقي لمسلسل نقطة سودة من بطولة الفنان أحمد فهمي، قالت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قريباً مسلسل نقطة سودة علي المسلسل كان آخر عمل للأستاذ أشرف عبد الغفور، والأستاذة ناهد رشدي.. أحب أهدي المسلسل لروح أمي ناهد فريد شوقي و لأستاذ أشرف عبد الغفور و لأستاذه ناهد رشدي اللهم اغفر لهم وارحمهم».