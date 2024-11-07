مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حقق فيلم وداعا حمدي لـ الفنانة شيرين رضا إيرادات منخفضة في أول ليالي عرضه بالسينمات المصرية، وذلك بعد أن انطلق عرضه أمس الأربعاء.

ووصلت إيرادات فيلم وداعًا حمدي، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي المصري إلى 70 ألف جنيهًا، وهو الرقم الذي تسبب في صدمة لأبطال وصناع العمل، حيث جاءت الإيرادات مخيبة للآمال.

أبطال فيلم وداعا حمدي

شارك في بطولة فيلم وداعا حمدي، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

ودارت أحداث الفيلم حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

آخر أعمال شيرين رضا

كان فيلم مقسوم، هو آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.