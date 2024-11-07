أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تشارك في مسلسلات رمضان 2025.. اعرف أبرز أعمالها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - هيفاء وهبي تشارك في مسلسلات رمضان 2025.. اعرف أبرز أعمالها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تشارك في مسلسلات رمضان 2025.. اعرف أبرز أعمالها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لخوض الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل جديد بعنوان «بمية دهب» وذلك بعد غياب دام منذ 3 سنوات منذ مسلسل «أسود فاتح».

تفاصيل مسلسل بمية دهب

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

مسلسل بمية دهب

وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية

ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته الشديدة بوجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي سيخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ 90 مليون جنيه

أبرز الأعمال الفنية لـ هيفاء وهبي

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي، في العديد من الأعمال الفنية على مدار مسيرتها الفنية، حيث دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم «بحر النجوم» عام 2008، وتوالت عليها بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية والتي كان من أبرزها: هو الزمان 2002، دكان شحاتة عام 2009، حلاوة روح 2014، كلام على ورق 2014، الحرباية 2017، لعنة كارما 2018، اسود فاتح 2020.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تتعاقد على «دهب»

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد انفجارات لبنان (صورة)

مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق