مشاهير العرب - هيفاء وهبي تشارك في مسلسلات رمضان 2025.. اعرف أبرز أعمالها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لخوض الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل جديد بعنوان «بمية دهب» وذلك بعد غياب دام منذ 3 سنوات منذ مسلسل «أسود فاتح».

تفاصيل مسلسل بمية دهب

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية

ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته الشديدة بوجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي سيخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ 90 مليون جنيه

أبرز الأعمال الفنية لـ هيفاء وهبي

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي، في العديد من الأعمال الفنية على مدار مسيرتها الفنية، حيث دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم «بحر النجوم» عام 2008، وتوالت عليها بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية والتي كان من أبرزها: هو الزمان 2002، دكان شحاتة عام 2009، حلاوة روح 2014، كلام على ورق 2014، الحرباية 2017، لعنة كارما 2018، اسود فاتح 2020.