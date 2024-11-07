بيلي ايليش تصف ترامب بـ"كاره النساء" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - هوليوود والانتخابات الأمريكية، ألقت بيلي إيليش خطابًا، قبل أداء أغنية "Your Power" في حفلها الموسيقي الذي أقيم منذ ساعات، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وقالت بيلي، وهي توجه حديثها لجمهور الحفل، حول فوز ترامب برئاسة أمريكا: "الشخص الذي يكره النساء بشدة على وشك أن يصبح رئيسًا.. هذه الأغنية موجهة إلى كل النساء... أنا أحبك وأدعمك".

يذكر أن بيلي ايليش، علقت علي الفور عبر حسابها علي “انستجرام”، على فوز ترامب برئاسة أمريكا، وقالت “إن فوزه حرب على النساء”.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

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