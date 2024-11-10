مشاهير العرب - تفاصيل إصابة والد تامر عبد المنعم ونقله للمستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، خلال الأيام الماضية، عن تعرض والده للسقوط فى منزله، والذي أدي لتعرضه لكسر فى القدم ونقله إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة والد تامر عبد المنعم

ونشر تامر عبد المنعم، صورة تجمعه بوالده على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: «في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة».

وأضاف: «مع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه سقط في الحمام ويتألم بشدة صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاس قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم».

وتابع: أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتي نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.. برجاء الدعاء لوالدي».

آخر أعمال تامر عبد المنعم

جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عبد المنعم، هو مشاركته في مسلسل «محارب»، بطولة حسن الرداد، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول شاب من الصعيد يُدعى محارب، الذي يضطر للعمل في عدة مجالات بعد وفاة والده ويواجه تحديات كبيرة بعد حادث سيارة يتسبب في وفاة والدته.