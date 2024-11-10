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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن فريق الإعلامية مفيدة شيحة عن موعد ومكان عزاء والدتها التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال فريق الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العزاء سيقام غدًا الإثنين 11 نوفمبر، بمسجد المشير طنطاوي، بقاعة الروضة بالتجمع الخامس، بعد صلاة المغرب.

وطلب فريق الإعلامية مفيدة شيحة، من الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، قائلين: «اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة

والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وُلدت برلنتي، والدة الإعلامية مفيدة شيحة في عام 1946، وتزوجت من المخرج الكبير جلال شيحة، وكان ظهورها الإعلامي الأول عام 2022.

كانت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، تشجعها على الالتحاق بالمجال الإعلامي، حتى سلمتها للإعلامية سهير الإتربي لتبدأ انطلاقتها، وكانت من مشجعي نادي الأهلي المصري، حتى غيرت ميولها الكروية بسبب ابنها الزملكاوي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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