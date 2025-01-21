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الحوثيين يعلنون رفع الحظر عن السفن الا هذه سيتم استهدافها - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون رفع الحظر عن السفن الا هذه سيتم استهدافها - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون رفع الحظر عن السفن الا هذه سيتم استهدافها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي نصر الدين عامر:ان الجماعة  وعبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC  وخلال الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة أبلغت شركات الشحن العالمية بقرار رفع الحظر عن جميع السفن .
واضاف:التي دخلت ضمن قرار الحظر بالكامل باستثناء السفن المملوكة بالكامل لكيان العدو الصهيوني أو التي ترفع علم الكيان فتبقى حتى تنفيذ الاتفاق .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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