قال القيادي الحوثي نصر الدين عامر:ان الجماعة وعبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC وخلال الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة أبلغت شركات الشحن العالمية بقرار رفع الحظر عن جميع السفن .
واضاف:التي دخلت ضمن قرار الحظر بالكامل باستثناء السفن المملوكة بالكامل لكيان العدو الصهيوني أو التي ترفع علم الكيان فتبقى حتى تنفيذ الاتفاق .
الحوثيين يعلنون رفع الحظر عن السفن الا هذه سيتم استهدافها - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي نصر الدين عامر:ان الجماعة وعبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC وخلال الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة أبلغت شركات الشحن العالمية بقرار رفع الحظر عن جميع السفن .
قال القيادي الحوثي نصر الدين عامر:ان الجماعة وعبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC وخلال الساعات الأولى لسريان اتفاق الهدنة أبلغت شركات الشحن العالمية بقرار رفع الحظر عن جميع السفن .
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