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توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن - أخبار كلمتك

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توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن - أخبار كلمتك

توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:17 مساءً - كلمتك/خاص:

وقّعت جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في العاصمة عدن، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين. مثل جامعة المهرة في التوقيع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فائز جمعان بن مركب، بينما مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبدالغني حميد أحمد، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

وأكد الدكتور فائز بن مركب، عقب التوقيع، أهمية هذه الاتفاقية في تطوير جودة التعليم الطبي ورفع مستوى البحث العلمي بجامعة المهرة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين في مختلف التخصصات.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالغني حميد أحمد بجهود جامعة المهرة في تطوير العمل الأكاديمي وخلق شراكات فعالة، مشدداً على أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البرامج الأكاديمية وتنمية قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واختُتم اللقاء بجولة قام بها الدكتور عبدالغني حميد برفقة الدكتور فائز جمعان في مختبرات ومعامل طب الأسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا عدن. واطلع وفد جامعة المهرة على الإمكانات المتقدمة والخبرات المتميزة في هذا المجال، بما يعزز التعاون المستقبلي بين الجامعتين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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