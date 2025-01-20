توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن - أخبار كلمتك

وقّعت جامعة المهرة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في العاصمة عدن، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين. مثل جامعة المهرة في التوقيع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فائز جمعان بن مركب، بينما مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبدالغني حميد أحمد، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

وأكد الدكتور فائز بن مركب، عقب التوقيع، أهمية هذه الاتفاقية في تطوير جودة التعليم الطبي ورفع مستوى البحث العلمي بجامعة المهرة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين في مختلف التخصصات.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالغني حميد أحمد بجهود جامعة المهرة في تطوير العمل الأكاديمي وخلق شراكات فعالة، مشدداً على أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البرامج الأكاديمية وتنمية قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واختُتم اللقاء بجولة قام بها الدكتور عبدالغني حميد برفقة الدكتور فائز جمعان في مختبرات ومعامل طب الأسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا عدن. واطلع وفد جامعة المهرة على الإمكانات المتقدمة والخبرات المتميزة في هذا المجال، بما يعزز التعاون المستقبلي بين الجامعتين.