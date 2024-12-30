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تعز .. وزارة الصحة تمنح مدير فرع مكتب الصحة بالمواسط وسام التميز - أخبار كلمتك

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تعز .. وزارة الصحة تمنح مدير فرع مكتب الصحة بالمواسط وسام التميز - أخبار كلمتك

تعز .. وزارة الصحة تمنح مدير فرع مكتب الصحة بالمواسط وسام التميز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - كلمتك: خاص

 

في إطار الزيارة الرسمية لممثل وزارة الصحة العامة والسكان  مدير عام إدارة النظم والمعلومات والبحوث العلمية بالوزارة الدكتور احمد السعدي بمعية مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور عبدالرحمن الصبري لفرع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المواسط وبحضور مدير عام مديرية المواسط رئيس المجلس المحلي الاستاذ امين شرف الفضلي تم تكريم مدير فرع مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور بشير وتسليمه درع التميز من وزارة الصحة العامة والسكان نظراً للتميز في تنفيذ سياسة التحول الرقمي للبيانات الصحية في جميع القطاعات والمؤسسات الصحية في المديرية

وخلال الزيارة وعقب التكريم لمدير فرع مكتب الصحة بالمديرية نفذ الوفد الزائر زيارة تفدية الى مقر فرع مكتب الصحة بالمديرية ومستشفى الشهيد عدنان الحمادي والاطلاع على سير العمل في المرافق الصحية الى جانب الاطلاع على نظم المعلومات الصحية واليات التوثيق واهميتها في الارتقاء بالخدمات الصحية على مستوى المديرية

هذا وقد اشاد الدكتور احمد السعيدي بمستوى الالتزام العالي في تنفيذ كافة البرامج الصحية والتميز في تنفيذ سياسة التحول الرقمي للبيانات الصحية بما يجعل من مديرية المواسط في صدارة المديريات انضباطاً وتميزاً في تنفيذ كافة البرامج والمشاريع الصحية وتقديم الخدمات الصحية بأفضل مايكون مؤكداً على الاستحقاق الحقيقي للتكريم والحصول على درع التميز والذي عادتاّ مايمنح الا للشخاص المييزين والمخلصين في أعمالهم

من جانبه هنأ مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن الصبري مدير عام مديرية المواسط الاستاذ امين شرف ومدير فرع مكتب الصحة بالمديرية هذا التكريم وتمييز المديرية عن غيرها من المديريات مؤكداً ان مديرية المواسط دائماً في صدارة جميع المديريات في الجانب الصحي وفي تنفيذ كل البرامج والسياسات الصحية والطبية كما ينبغي وبما جعلها كأفضل المديريات إستحقاقاً للتكريم

من جهته ثمن مدير عام مديرية المواسط الاستاذ امين شرف هذه اللفتة الكريمة من قبل وزارة الصحة والتي تمثل حافزاً إيجابياً للتميز وبذل الكثير من الجهود في فرع مكتب الصحة في تقديم المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجميع ابناء المديرية وان هذا التكريم اليوم ماهو الا ثمار لتلك الجهود شاكر لكل جهود مدير  وموظفي فرت مكتب الصحة بالمديرية على مايبذلوه من جهود في تقديم الخدمات الطبية ورفع اسم المديرية بالعالي شاكراً دور وزارة الصحة العامة والسكان ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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