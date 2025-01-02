اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:15 مساءً - سيطرت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء الماضي، على معسكر تيندي التابع للمجلس الرئاسي -طرابلس- في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، الذي يقع فيه حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد بسبب عدم التزام قواته بالمشاركة في اتفاق حفظ الأمن بالمدينة.

اشتباكات مسلحة بين الجيش الليبي وميليشيات في سرت

كما شهدت أيضا مدينة سرت، الأسبوع الماضي، مواجهات مسلحة بين اللواء 128 والكتيبة 77 التابعة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.

هذه التوترات أثارت قلقا متزايدا من انهيار وقف إطلاق النار وعودة العنف المسلح في ليبيا، خاصة في ظل تعثر العملية السياسية وتوقف الحوار بين الأطراف الرئيسية.

معسكر تيندي يثير المخاوف من عودة زمن الاقتتال في ليبيا

معسكر تيندي كان يخضع لسيطرة آمر منطقة سبها العسكرية، علي كنة، ولكن استطاعت قوات الجيش على إجبار قواته الانسحاب، دون وقوع اشتباكات، بعد اقتحام مفاجئ، سهل لها السيطرة على المقر بالكامل ومصادرة جميع العتاد الموجود بالمعسكر.

وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن القوة المتمركزة في معسكر تيندي لم تلتزم باتفاق بشأن مشاركتها في حفظ الأمن في أوباري، وكانت تخطط لزعزعة أمن الجنوب رغم تحذيرها مرارًا من مغبة ذلك.

وتابعت المصدر، أن الكتيبة 101 التابعة لرئاسة الأركان البرية بالجيش الوطني الليبي سيطرت على المعسكر دون إصابات أو ضحايا في إطار تمسكها بحفظ النسيج الاجتماعي بالجنوب.

ليبيا، كلمتك

وأوضحت المصادر، أن الجنوب استقر بعد ويلات سنين طويلة تسببت في هجرة عشرات الآلاف من سكانه للشمال ولن نسمح بإعادته لفوضى المربع الأول وتهديد سلامة أهله وتعطيل عجلة التنمية والإعمار.

قلق من انهيار سيطرة حكومة غرب ليبيا على الميليشيات

ووفق خبراء، فإنه في حال انهارت سيطرة حكومة غرب ليبيا، على تلك المناطق فقد تنشأ مناطق خاضعة للميليشيات المسلحة مما يتيح ملاذًا آمنا للجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، كما قد يمتد عدم الاستقرار في الغرب ليشمل شرق ليبيا مما يهدد الحدود المصرية بشكل مباشر وبطريقة قد تسهل مرور عناصر إرهابية إلى مصر عبر الصحراء الغربية على غرار سيناريو السنوات الماضية.

هل تتجاوز الخط الأحمر (سرت -الجفرة)؟

صحيح أن تجاوز الميليشيات الخط الأحمر (سرت -الجفرة) الذي وضعته القاهرة، من غير مرجح حدوثه في تلك المرحلة، نظرا لتفاهمات مصر وتركية في الملف الليبي عقب التقارب بين البلدين مؤخرا، لكن لا يمنع ذلك شواغل القاهرة تجاه هذه التطورات، خاصة أن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد تعمل لحساب أجندات مختلفة بعضها خارجي الأمر الذي يضع فرضية عدم الاستقرار أولوية فى مراقبة تلك المرحلة.

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تحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجي مهم في ليبيا، وتمثلان "خطا أحمر" بالنسبة للأمن القومي المصري.

وعام 2020، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن "سرت والجفرة خط أحمر"، وشدد على أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك، ودعا وقتها إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا الجارة العربية الواقعة على الحدود الغربية دون تغيير، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

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