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استاذ علاقات دولية عن هجوم نيو أورليانز: رد سريع لداعش على تنسيقات سوريا - أخبار كلمتك

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استاذ علاقات دولية عن هجوم نيو أورليانز: رد سريع لداعش على تنسيقات سوريا - أخبار كلمتك

استاذ علاقات دولية عن هجوم نيو أورليانز: رد سريع لداعش على تنسيقات سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:15 مساءً - علق الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على هجوم نيو أورليانز في مدينة لويزيانا الأمريكية، والذي أسفر عن سقوط 15 قتيلا، مشيرًا، إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن تنظيم داعش هو من يقف وراء الهجوم.

وقال حامد فارس:" إنه رغم بساطة العملية وعدم توفير التمويل اللازم، ولكن نتائجها كبيرة، وأظهرت أن التنظيم يعتمد على فكرة "الذئاب المنفردة" بمعنى أنه يسعى لتجنيد بعض الأفراد، لتنفيذ عمليات نوعية تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا".

عملية نوعية لتنظيم داعش

وأضاف فارس خلال لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية: إن وجود علم تنظيم داعش داخل سيارة منفذحادث نيو أورليانز قد يدعم بوضوح هذا الرأي، فمن الممكن أن يكون تنظيم داعش الإرهابي وراء هذه العملية النوعية، لافتًا إلى أن في الفترة الأخيرة اتخذت الإدارة الأمريكية بعض الخطوات التي تؤكد على تحركها ضد التنظيم في سوريا، كما أن واشنطن وضعت بعض النقاط للتنسيق مع هيئة تحرير الشام عدو تنظيم داعش. 

رد داعش على التنسيقات الأمريكية في سوريا

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه من الممكن أن تكون هذه العملية رد قاطع على هذه التنسيقات، مشددًا على أن السلطات الأمريكية يجب أن تعيد الكشف عن العناصر التي تنتمي إلى تنظيم داعش الموجودة بالأراضي الأمريكية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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