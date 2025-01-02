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اندلاع احتجاجات غاضبة في عدن - أخبار كلمتك

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اندلاع احتجاجات غاضبة في عدن - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات غاضبة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 09:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مديرية الشيخ عثمان وبعض اجزاء من مديرية المنصورة صباح يوم الخميس احتجاجات غاصبة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي.

واغلق محتجون عدد من الشوارع بخط عدن تعز ومنعوا حركة المرور.

وقال المحتجون ان الكهرباء منقطعة عن مساكنهم منذ اكثر من ١٣ ساعة .
ياتي ذلك عقب خروج محطات الكهرباء عن الخدمة بسبب نفاد الديزل

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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