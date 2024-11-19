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بن سلمان:على واشنطن تقديم ضمانات للسعودية لوقف المسار الدبلوماسي مع الحوثي - أخبار كلمتك

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بن سلمان:على واشنطن تقديم ضمانات للسعودية لوقف المسار الدبلوماسي مع الحوثي - أخبار كلمتك

بن سلمان:على واشنطن تقديم ضمانات للسعودية لوقف المسار الدبلوماسي مع الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - كلمتك: خاص

 


 

 

أوضح الصحفي خالد سلمان انه يلزم على واشنطن تقديم ضمانات للسعودية لوقف المسار الدبلوماسي مع الحوثي

وقال الصحفي خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏“على واشنطن تقديم ضمانات للسعوديه لوقف المسار الدبلوماسي مع الحوثي”، هذا ما أوردته صحيفة “ميديل إيست فورم” ، في إشارة لإعادة صياغة المواقف تجاه مايجري في اليمن، ومغادرة ما اصبح بعد دخول عام على استهداف الحوثي للبحر الأحمر،  يعرف بوهم الحل عبر التفاوض.

وتابع بالقول:
الآن مايتم الحديث عنه بصوت يتسرب من بين شقوق الدبلوماسية الإمريكية السرية، هو  تجميع المواقف وإرسال التطمينات وبعثها للأطراف الإقليمية، ولاسيما السعودية والإمارات وعموم دول الخليج ، بأنها تحت مظلة الحماية الإمريكية ، وإن على هذه الدول مغادرة تجربة الشك ،بقدرة واشنطن على ضمان أمنهم  ،  وإن قصف الإمارات كما حدث سابقاً بلا موقف إنريكي داعم ولا حتى بحده السياسي الأدنى، هو  عملية غير قابلة للتكرار، في حال تم التفاهم على حشد جميع القوى، إستعداداً لفعل عسكري يغير معطيات الأرض ويحمي المصالح الدولية.

مضيفاً في منشوره قائلاً:
مواجهة الحوثي  أكبر من رقعة اليمن ،هي جزء من حرب شاملة مع إيران ، وتجفيف قوة الوكلاء هو بالنتيجة خطوة على طريق إضعاف الدور الإيراني في المنطقة، وإعادة هندسة جغرافية المصالح بلا حصص لطهران . 
مايحدث الآن يتخطى إستكناه الشراكة الخليجية من عدمها، ويذهب في البحث الملموس ،عن إطار لحماية داخل تلك الدول، وعدم تركها تدفع منفردة فواتير الصراع الإقليمي ، ولعل التوقيع المرتقب على إتفاقية الدفاع المشترك بين الرياض وواشنطن، واحدة من أهم تلك الروافع المطمئنة للسعودية،  بأنها لن تكون الخاصرة الرخوة ، الواقعة تحت أنياب مظلة الصواريخ الحوثية في حال الإنفجار. 
تدرك السعودية إن موقفها من الإنخراط أو عدمه، ليست أرادوية بل هي ملزمة لها  ، حيث ستجد نفسها في كل الأحوال  مسرحاً لعمليات رد الفعل الإيراني الحوثي ، رغماً عن محاولتها الوقوف في المنطقة الرمادية المحايدة.

واردف بالقول:
كل مايرشح من معلومات ، يذهب بنا نحو الإستنتاج إن اليمن ليس في وارد الحل التفاوضي ،وإن إنعطافة حادة تنتظره ، قوامها التغيير عبر القوة وفرض إنهاء الحرب  بلغة دبلوماسية الحرب. 
“اكسيوس” أكدت إن ترامب سيكون أكثر عدوانية تجاه الحوثي، ومع ذلك لن يجعل المواجهة معركته وحده ، بل معركة توليفة من الحلفاء يجمعهم نسق واحد ،من الناتو وحتى السعودية دون إبقاء مصر وهي القوة الوازنة في الإقليم  خارج مسرح الصدام القادم.

مختتما منشوره قائلاً:
تضخمت قدرات الحوثي متجاوزة السقف المسموح ، وتخطت محرمات السياسة الأمريكية وهي الطاقة وإسرائيل ، وفي عهد ترامب رجل الصفقات ،سيحزم بضاعته ويجول بها عند ملوك النفط ،سيحارب من أجل تل أبيب وإقتصاد الطاقة ، ولكن هذه المرة بالمال الخليجي وبشيكات مفتوحة على أرقام فلكية. 
هو تاجر شنطة سيبيع الحماية، ويذود عن مصالح بلاده والحلفاء ، دون أن يدفع بنساً من الخزانة الأمريكية، أو دولاراً من أموال دافع الضرائب .  
حالة تدافع عواصم القرار ، نحو تنسيق ووحدة المواقف المناهضة لإيران والحوثي ،تقودنا إلى حقيقة واحدة:
هي الحرب إذن.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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