الرياضة - 10:45 - بـ580 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي 1446 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - الحج السياحي 2025.. كشفت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الحج السياحي 1446- 2025 لجميع البرامج «بري، اقتصادي، 5 نجوم»، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لـ موسم الحج هذا العام.

الحج السياحي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الحج السياحي 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الحج السياحي 2025

تختلف أسعار الحج السياحي 2025 وفقاً للبرنامج «بري، اقتصادي، 5 نجوم»، حيث يبدأ سعر الحج السياحي من 225 ألف جنيه، ويصل إلى 580 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري

- سعر الحج السياحي البري «أ» (حتى 1250 متر) بـ 260 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي البري «ب» (1250-2000 متر) بـ 245 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي البري «ج» (مناطق مثل العزيزية والنزهة) بـ 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي

- سعر الحج السياحي الاقتصادي «أ» (حتى 1250 متر) بـ 295 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي الاقتصادي «ب» (1250-2000 متر) بـ 275 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي الاقتصادي «ج» (مناطق مثل العزيزية والنزهة) بـ 250 ألف جنيه.

يشار إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران.

أسعار الحج السياحي الـ 5 نجوم

- سعر الحج السياحي الـ 5 نجوم «أ» (حتى 250 متر من الحرم) بـ 580 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي الـ 5 نجوم «ب» (حتى 1250 متر من الحرم) بـ 520 ألف جنيه.

يشار إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران.

ضوابط الحج السياحي 2025

- استخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة.

- تسجيل التأشيرات على المسار الإلكتروني السعودي.

- يجب إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة.

- يتم إصدار تأشيرات الحج للأفراد من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بموجب قانون رقم 84 لسنة 2022.

- رفع المستندات الخاصة بالبرنامج المتفق عليه مع الحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

شروط البرنامج السياحي

- الالتزام بمواقع مخصصة في عرفات ومنى.

- توفير مشرف لكل رحلة حال تجاوز العدد 10 حجاج.

- توافق البرنامج مع ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة.

- على الشركات السياحية توعية الحجاج بضوابط الحج القرادي وكيفية التقديم وتنفيذه.

- تُطبق الرسوم المالية المقررة في الحج النظامي على حج القرادي، على أن يتم تقديم الطلبات قبل يوم 9 ذو الحجة.

- تحرير عقد بين الشركة والحاج يتضمن: «تفاصيل البرنامج، قيمة الرسوم، بيانات السكن المؤكدة، رقم هاتف الحاج».