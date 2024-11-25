محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:45 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:45 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - كشفت إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، وموقف استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأوضحت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات والظواهر الجوية التي ضربت البلاد منذ الأمس، حتى نهاية الأسبوع.

جاري تحويلك إلى الرابط المطلوب بعد 4 ثواني.. أو إذا لم يمكنك الإنتظار.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بسبب نشاط الرياح لتتراوح الصغرى بين 14 و15 درجة مئوية على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية، وحدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفتت إيمان شاكر، إلى أنه من المتوقع هدوء اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من غدًا الثلاثاء، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار، مع سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

اقرأ أيضاً
الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 لسكان هذه المناطق

أحوال الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

صدام عربي قوي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق