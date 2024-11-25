الرياضة - 10:45 - «الأرصاد» تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - كشفت إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، وموقف استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأوضحت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات والظواهر الجوية التي ضربت البلاد منذ الأمس، حتى نهاية الأسبوع.

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وأشارت عضو هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بسبب نشاط الرياح لتتراوح الصغرى بين 14 و15 درجة مئوية على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية، وحدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفتت إيمان شاكر، إلى أنه من المتوقع هدوء اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من غدًا الثلاثاء، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 5 أمتار، مع سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.