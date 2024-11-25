الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - أعلنت كتائب القسام، عن اشتباكها مع قوة تابعة لجيش الاحتلال وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - أعلنت كتائب القسام، عن اشتباكها مع قوة تابعة لجيش الاحتلال وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
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