قبائل كبيرة تعلن الانضمام الى مخيم الاعتصام للمخفيين - أخبار كلمتك

أعلنت قبائل دلتا مديرتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين انضمامها بقوة إلى مخيم الاعتصام السلمي المفتوح، للتضامن مع المقدم علي عشال الجعدني وجميع المختطفين قسرًا في خطوة تعكس التضامن الواسع والتوحد بين قبائل محافظة أبين للدفاع عن حقوق الإنسان وإحقاق العدالة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الخطف والاخفاء القسري من أجل تحقيق السلام والاستقرار. حيث كان على رأس وفد قبائل الدلتا الشيخ حيدرة دحه الفضلي وشيخ ال عطية يافع الشيخ صالح حيدرة العطوي والشيخ نسيم بأقري العطوي والشيخ محمد الرهوي والشيخ صالح بن يحيى والشيخ محمد عبدالله الشيبة المرقشي والشيخ بدر ناصر المرقشي والشيخ ابوبكر ناصر الحسني والشيخ عبدالله الحمزة المحوري والشيخ صالح عبدالله الحمزة والشيخ حسين المجربي والشيخ محمد شعتل العولقي.

في كلمات القبائل التي ألقيت، أكدوا مساندتهم ووقوفهم إلى جانب قبيلة الجعادنة وجميع أسر المختطفين والمخفيين قسرًا، بهدف استعادة الأمان وتحقيق العدالة والكرامة للجميع المتضررين والمختطفين.

وجسدت القبائل وقوفها المتضامن والقوي لصالح قضية العدالة وحقوق الإنسان بتأييدها ودعمها للمخيم السلمي كمنصة للتعبير والمطالبة بالعدالة. مؤكدين تمسكهم بالنظام والقانون واحترام وحماية الحريات الخاصة و العامة وصون كرامة الإنسان ومؤكدين وقوفهم مع المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسراً والمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من يقف وراء كل هذه الإجرامية التي تستهدف آدمية الإنسان وحقه بالعيش الكريم وسلام . وان الكل أمام القانون سواء.

من جانبه أكد رئيس لجنة مخيم الاعتصام السلمي الشيخ محمد سكين الجعدني في كلمته، أنه بتلاحم القبائل كلها، نُعلن استمرارنا في مخيم الاعتصام السلمي المفتوح للمختطف علي عشال الجعدني وجميع المخفيين قسراً، حيث نطالب بمطالبنا بشكل سلمي وبما يتماشى والقانون.

وقال سكين، إن هذا المخيم يعكس اعتصامنا السلمي تضامنا مع جميع المختطفين قسرًا، بمن فيهم علي عشال وحمزة العزيبي وسالم الكبي.

واضاف، نود أن نؤكد بوضوح أن الرأي العام حول قضية علي عشال والمختطفين قسرًا هو رأي جميع القبائل التي انضمت إلى المخيم.

وأردف قائلاً، صامدون بمخيم الاعتصام للتعبير السلمي كوسيلة للتعبير عن مطالبنا العادلة والحقوقية، ونطالب بإنصاف يتلاءم مع القوانين والقيم الإنسانية.

وقال، نؤكد للجهات المعنية وسلطات الأمر الواقع والمنظمات الحقوقية على عزمنا على الاستمرار في النضال السلمي من أجل العدالة والكرامة لجميع المتضررين والمختطفين، ونتطلع إلى دعم وتضامن جميع القبائل والجهات المعنية من أجل إحقاق الحق والعدالة. ونحمل سلطات الأمر الواقع في عدن قضية اختطاف عشال وجميع الذين تم اخفائهم قسراً وزجهم في السجون السرية ونطالبهم بالكشف عن أماكن احتجاز جميع المخفيين و المختطفين وإغلاق السجون السرية" ونطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق.

وأكد سكين أن مخيم الاعتصام بأبين مساحة مفتوحة لكل شرائح المجتمع التي أعلنت تضامنها ووقوفها مع قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً وفي مقدمتهم المقدم علي عشال. ونؤكد في الوقت ذاته على يمسكهم بالخيارات والوسائل السلمية النضالية في مسيرة للمطالبة بالافراج عن كل المخفيين قسراً كخيار أساسي لحل قضاياهم والإفراج عنهم مؤكدين على ضرورة احترام القانون من قبل جميع الأطراف في مقدمتها الدولة وكافة مؤسساستها ومسؤوليها