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ضربة عسكرية على شمال صنعاء - أخبار كلمتك

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ضربة عسكرية على شمال صنعاء - أخبار كلمتك

ضربة عسكرية على شمال صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - كلمتك/خاص:

أفادت مصادر وثيقة الاطلاع، بأن مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، دكت أنفاق مليشيا الحوثي الإرهابية، في عدة مواقع جبلية بمحافظة عمران شمال صنعاء، مما أدى إلى تدميرها وتسويتها بالأرض

وقالت المصادر إن غارات أمريكية مكثفة استهدفت أربعة مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، داخل كهوف جبلية في محافظة عمران في تاريخ 10 و 11 نوفمبر الجاري.

وفي ذات التاريخ، كانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد اعترفت بتعرض مواقعها لقصف جوي بغارتين وسبع غارات مستمرة على مواقع في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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