ضربة عسكرية على شمال صنعاء - أخبار كلمتك

أفادت مصادر وثيقة الاطلاع، بأن مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، دكت أنفاق مليشيا الحوثي الإرهابية، في عدة مواقع جبلية بمحافظة عمران شمال صنعاء، مما أدى إلى تدميرها وتسويتها بالأرض

وقالت المصادر إن غارات أمريكية مكثفة استهدفت أربعة مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، داخل كهوف جبلية في محافظة عمران في تاريخ 10 و 11 نوفمبر الجاري.

وفي ذات التاريخ، كانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد اعترفت بتعرض مواقعها لقصف جوي بغارتين وسبع غارات مستمرة على مواقع في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.