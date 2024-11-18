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بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

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بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:48 مساءً - كلمتك/خاص:

دشن بنك عدن الاسلامي خدمة المحفظة الالكترونية لاول مرة في عدن.
وقال الناشط احمد امبريص:انطلاقة مميزة لاول خدمة محفظة إلكترونية في عدن ( عدن كاش ) من بنك عدن الاسلامي وفق أحدث التقنيات المالية والحلو بالخدمة أنها تعمل بالانترنت وبدون انترنت ويمكن للعميل انشاء حساب عن بعد ومن اي مكان 
واضاف:كمان فيها ميزة غير متوفرة في اي محفظة أخرى وهي محفظة العائلة واللي تقدر تنشاء حسابات لابناءكم من داخل محفظتك وتستطيع أيضا الدفع لاي متجر او محل كدفعة واحدة أو تقاسم الفاتورة .
مميزات كثيرة للمحفظة 
واختتم:الاجمل أنها بنيت وتم تأسيس من قبل شباب رائع من شباب عدن متخصصين بمجال المدفوعات الإلكترونية 
الدعم الفني المجاني 
8000020

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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