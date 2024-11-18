دشن بنك عدن الاسلامي خدمة المحفظة الالكترونية لاول مرة في عدن.
وقال الناشط احمد امبريص:انطلاقة مميزة لاول خدمة محفظة إلكترونية في عدن ( عدن كاش ) من بنك عدن الاسلامي وفق أحدث التقنيات المالية والحلو بالخدمة أنها تعمل بالانترنت وبدون انترنت ويمكن للعميل انشاء حساب عن بعد ومن اي مكان
واضاف:كمان فيها ميزة غير متوفرة في اي محفظة أخرى وهي محفظة العائلة واللي تقدر تنشاء حسابات لابناءكم من داخل محفظتك وتستطيع أيضا الدفع لاي متجر او محل كدفعة واحدة أو تقاسم الفاتورة .
مميزات كثيرة للمحفظة
واختتم:الاجمل أنها بنيت وتم تأسيس من قبل شباب رائع من شباب عدن متخصصين بمجال المدفوعات الإلكترونية
الدعم الفني المجاني
8000020
بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:48 مساءً - كلمتك/خاص:
دشن بنك عدن الاسلامي خدمة المحفظة الالكترونية لاول مرة في عدن.
دشن بنك عدن الاسلامي خدمة المحفظة الالكترونية لاول مرة في عدن.
0 تعليق