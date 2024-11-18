محافظ الحديدة يوجه بسرعة توفير العلاجات لمركز الإسهالات المائية بحيس - أخبار كلمتك

تفقد محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، الوضع الصحي في مستشفى حيس الريفي، ومركز الإسهالات المائية بالمديرية، للإطلاع على طبيعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والاحتياجات لتحسين الوضع الصحي.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير عام المديرية مطهر القاضي، ومدير عام مكتب الصحة الدكتور علي الاهدل، استمع المحافظ طاهر، من مدير صحة حيس الدكتور محمد طالب حمنة، إلى شرح متكامل عن الوضع الصحي بالمديرية وأهم المتطلبات العاجلة للمستشفي ومركز الإسهالات المائية لمواجهة الكوليرا والفيروسيات المنتشرة في المنطقة.

ووجه المحافظ طاهر، مكتب الصحة بالمحافظة، بسرعة توفير العلاجات الطبية الضرورية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الطبية التي يواجهها المرضى في المركز، داعيا المنظمات الصحية العاملة في المحافظة بالتدخل السريع وتوفير العلاجات الأساسية لمركز الاسهالات المائية.