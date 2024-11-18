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محافظ الحديدة يوجه بسرعة توفير العلاجات لمركز الإسهالات المائية بحيس - أخبار كلمتك

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محافظ الحديدة يوجه بسرعة توفير العلاجات لمركز الإسهالات المائية بحيس - أخبار كلمتك

محافظ الحديدة يوجه بسرعة توفير العلاجات لمركز الإسهالات المائية بحيس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

تفقد محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، الوضع الصحي في مستشفى حيس الريفي، ومركز الإسهالات المائية بالمديرية، للإطلاع على طبيعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والاحتياجات لتحسين الوضع الصحي.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير عام المديرية مطهر القاضي، ومدير عام مكتب الصحة الدكتور علي الاهدل، استمع المحافظ طاهر، من مدير صحة حيس الدكتور محمد طالب حمنة، إلى شرح متكامل عن الوضع الصحي بالمديرية وأهم المتطلبات العاجلة للمستشفي ومركز الإسهالات المائية لمواجهة الكوليرا والفيروسيات المنتشرة في المنطقة.

ووجه المحافظ طاهر، مكتب الصحة بالمحافظة، بسرعة توفير العلاجات الطبية الضرورية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الطبية التي يواجهها المرضى في المركز، داعيا المنظمات الصحية العاملة في المحافظة بالتدخل السريع وتوفير العلاجات الأساسية لمركز الاسهالات المائية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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