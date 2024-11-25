منظمة بريطانية: 130 ألف طفل محاصرون منذ 50 يوما بشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - قالت منظمة انقذوا الأطفال إن نحو 130 ألف طفل دون سن العاشرة محاصرون لمدة 50 يوما في شمال قطاع غزة.

حصار الأطفال شمال قطاع غزة

وأضافت المنظمة البريطانية أن إمدادات الغذاء والمياه والدواء قطعت عن الأطفال المحاصرين في شمال القطاع.

مخاوف من غرق خيام النازحين بمياه الصرف الصحي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولي مساعدات قولهم إن أمطار الشتاء تهدد بطوفان من مياه الصرف الصحي يجتاح خيام مئات آلاف النازحين في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وكالة الأونروا قولها إن "نصف مليون شخص بغزة معرضون لخطر الفيضانات بمجرد هطول المطر".

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وفاقمت الأمطار والرياح جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، الأوضاع المأساوية للنازحين في القطاع، وأغرقت عشرات الخيام في ظل غياب وسائل التدفئة ونقص حاد في الغذاء.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق بشمال وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار على منازل مواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

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