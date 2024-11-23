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حماس: استمرار الإبادة في شمال غزة استخفاف بالإنسانية - أخبار كلمتك

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حماس: استمرار الإبادة في شمال غزة استخفاف بالإنسانية - أخبار كلمتك

حماس: استمرار الإبادة في شمال غزة استخفاف بالإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:54 مساءً -  اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استمرار الإبادة في شمال غزة وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا استخفاف بالإنسانية والأعراف والقوانين.

وطالبت الحركة الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف عدوانه.

 

انتحار جنود الاحتلال

 كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 6 جنود إسرائيليين على الأقل، من الذين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان خلال الأشهر الأخيرة، انتحروا.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر أمنية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة بوقف الخدمة العسكرية لجنود لمواجهتهم صعوبات نفسية.

 

وذكرت الصحيفة أنه تم إخراج عدد من الجنود الذين يقاتلون بوحدات قتالية في غزة ولبنان "لدواعٍ نفسية"، مؤكدة ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون العلاج النفسي في الأسابيع الأخيرة.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الآثار النفسية الحقيقية على الجنود ستظهر حينما تنتهي الحرب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض حاليا الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا خلال الحرب.

 

 إدارة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

ووفقًا للمعطيات الصادرة في أغسطس الماضي، يُستبعد أكثر من ألف جندي جريح شهريًا من القتال لتلقي العلاج.

وتشير المعطيات إلى أن 35% من الجنود يعانون من مشاكل نفسية، بينما يعاني 27% من ردود فعل نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة.

وتتوقع السلطات أنه مع نهاية العام الجاري، سيواجه حوالي 40% من الجنود مشكلات نفسية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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