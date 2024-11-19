صدور بيان هام بشان محاولة اغتيال مشايخ ابين - أخبار كلمتك

اصدر مشايخ واعيان محافظة ابين بيانا هاما بشان محاولة اغتيال عدد من المشايخ

وتعرض عدد من المشايخ لمحاولة اغتيال بجولة الكوز اثناء عودتهم الى زنجبار تسببت المحاولة باصابة٣ منهم.

وجاء في البيان:

بيان صادر عن قبائل أبين لما تعرض له الشيخ النخعي القائم على مركز القريات الديني ومرافقيه

الأحد 2824/11/19

في بيان شديد اللهجة استنكر مشائخ ووجهاء واعيان وابناء قبائل أبين في اجتماعهم المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 2024/11/19 بالعاصمة زنجبار ، محاولة الاغتيال الآثمة والجبانة التي تعرض لها الشيخ احمد النخعي القائم على المركز الديني بالقريات والاخ احمد مفتاح المرقشي والاخ/ سالم محم المحوري، والاخ فهمي ناصر سوبان المرقشي والشيخ محمد بن ناصر كليب النخعي من محاولة اغتيال آثمة بجولة الكوز في ليلة الاربعاء 2024/11/13

باطلاق وابل من الرصاص من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجه نارية على السيارة التي كان يستغلها الشيخ ومرافقيه

جاء فيه

إن مشائخ واعيان ووجهاء وابناء محافظة أبين يستنكرون باشد العبارات محاولة الاغتيال الأثمة التي تعرض لها ابنائهم المذكورين اعلاه في جولة الكوز الساعة السابعة مساء اثناء عودتهمم من تشييع جنازة لاهل سوبان، وادت الى اصابة ثلاثة منهم اصابات طفيفية، ونجاة اثنين ولولاء لطف الله لماتوا جميعا

ويطالب مشائخ واعيان ووجهاء محافظة ابين الجهات الامنية بالمحافظة ممثلة بادارة الأمن والحزام والقوات الخاصة بسرعة التحرك العاجل لتتبع مرتكبي هذه الجريمة النكراء، والقبض عليهم باسرع وقت ممكن، واحالتهم للقضاء ومحاكمتهم وفقا للشريعة والقانون.

كما يطالبون باحالة المشوشين الذين يريدون تغيير الحقيقة الواضحة والجلية والتي لا لبس فيها، لاجل مصالح مجهولة، ومنهم الصحفي نائف الرصاصي الذي زعم ان هذه الجريمة سيناريو من اختراع ابنائنا الى التحقيق لينال العقوبة القانونية المستحقة

وشكر مشائخ واعيان قبائل أبين كل من تضامن مع قضية ابنائهم من الجهات الرسمية والشعبية باصادر بيانات استنكار ضد هذه الجريمة الاثمة والدخيلة على المجتمع الابيني

ودعوا جميع ابناء المحافظة للتكاتف والتعاون مع الاجهزة الامنية لكشف الجناة والحفاظ على حالة الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي، التي تشهده المحافظة، مؤكدين رفضهم كل الاعمال المخلة بالامن والخارجة عن القانون

والله ولي التوفيق

صادر عن اجتماع مشايخ واعيان ووجهاء محافظة ابين المنعقد اليوم الاحد بتاريخ 2024/11/19 بالعاصمة زنجبار