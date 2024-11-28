جريمة نكراء تهز هذه المحافظة.. قتل من أجل 500 ريال - أخبار كلمتك

ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بجريمة جديدة ارتكبها أحد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، تمثلت في قتل بائع الخضار بكيل عبد الملك الهمام في مدينة دمت بمحافظة الضالع، بعد رفضه دفع مبلغ 500 ريال (أقل من دولار أمريكي) كجباية غير قانونية.

ووصف الإرياني الحادثة بأنها جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العُزَّل، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس استرخاص الحوثيين لأرواح اليمنيين وتعاملهم الوحشي مع أبناء الشعب.

وأضاف الإرياني متسائلاً: "إلى متى سيستمر الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة؟"، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق اليمنيين.