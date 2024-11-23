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طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

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طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

أقدم طفل في الرابعة عشرة من عمره على إنهاء حياته شنقاً في حادثة مأساوية شهدتها منطقة "الشرقي" بمديرية "مذيخرة" في محافظة إب، في ظروف غامضة.

الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تعد الثالثة من نوعها في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الجاري، مما أثار حالة من الصدمة والحزن في صفوف الأهالي.

وفور اكتشاف الحادثة، هرع سكان المنطقة إلى مكان الواقعة، حيث تم إبلاغ السلطات المختصة التي فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت الطفل إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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