طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

أقدم طفل في الرابعة عشرة من عمره على إنهاء حياته شنقاً في حادثة مأساوية شهدتها منطقة "الشرقي" بمديرية "مذيخرة" في محافظة إب، في ظروف غامضة.

الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تعد الثالثة من نوعها في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الجاري، مما أثار حالة من الصدمة والحزن في صفوف الأهالي.

وفور اكتشاف الحادثة، هرع سكان المنطقة إلى مكان الواقعة، حيث تم إبلاغ السلطات المختصة التي فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت الطفل إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.