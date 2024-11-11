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مرشح نادي العروبة صنعاء يقدم عريضة طعن في قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي - أخبار كلمتك

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مرشح نادي العروبة صنعاء يقدم عريضة طعن في قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي - أخبار كلمتك

مرشح نادي العروبة صنعاء يقدم عريضة طعن في قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - كلمتك: خاص

 

تقدم مرشح نادي العروبة الأستاذ إبراهيم السويدي بعريضة طعن إلى لجنة الطعون الخاصة بانتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم المزمع إقامتها في 30  نوفمبر الجاري،

واكد مصدر اداري " انه تم ارسال عريضة الطعن عبر الوسيلة التي تم تحديدها من قبل لجنة الانتخابات العليا "الايميل" في إعلانها الصادر يوم أمس الأول.

وأضاف المصدر" أن عريضة الطعن تضمنت كافة الوثائق والمتطلبات مع إيضاح قانوني حول قرار اللجنة الذي صدر بتاريخ 9 نوفمبر،

مشيراً إلى أن حملة المرشح بانتظار إعلان قرار لجنة الطعون لتعلن عن خطواتها القادمة في استكمال إجراءات الانتخابات بما يكفل الحفاظ على حقوق المرشح والنادي كما تضمنه النظام الأساسي للاتحاد اليمني ولوائح الاتحادين الاسيوي والدولي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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