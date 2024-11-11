مرشح نادي العروبة صنعاء يقدم عريضة طعن في قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي - أخبار كلمتك

تقدم مرشح نادي العروبة الأستاذ إبراهيم السويدي بعريضة طعن إلى لجنة الطعون الخاصة بانتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم المزمع إقامتها في 30 نوفمبر الجاري،

واكد مصدر اداري " انه تم ارسال عريضة الطعن عبر الوسيلة التي تم تحديدها من قبل لجنة الانتخابات العليا "الايميل" في إعلانها الصادر يوم أمس الأول.

وأضاف المصدر" أن عريضة الطعن تضمنت كافة الوثائق والمتطلبات مع إيضاح قانوني حول قرار اللجنة الذي صدر بتاريخ 9 نوفمبر،

مشيراً إلى أن حملة المرشح بانتظار إعلان قرار لجنة الطعون لتعلن عن خطواتها القادمة في استكمال إجراءات الانتخابات بما يكفل الحفاظ على حقوق المرشح والنادي كما تضمنه النظام الأساسي للاتحاد اليمني ولوائح الاتحادين الاسيوي والدولي.