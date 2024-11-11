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تعرف على آخر تطورات مقتل قائد عسكري كبير تابع للشرعية - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - كلمتك: خاص


أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، اليوم الأحد، بتحويل ملف قضية مقتل اللواء عدنان الحمادي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وقالت مصادر حقوقية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أقرت تحويل القضية كونها المكان الاختصاصي.

وأضافت، المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أقرت بجلستها اليوم ارسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين إلى تعز، ليتم محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وبحسب المصادر فإن محامين أولياء دم اللواء عدنان الحمادي، رفضوا قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وقدموا استئناف رافضين إرسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين في عدن الى المحكمة الجزائية المتخصصة بـ تعز.

وأبدت المصادر استغرابها لرفض محامين اولياء دم العميد عدنان الحمادي تحويل القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وقتل اللواء الحمادي على يد شقيقه في الـ 2 من ديسمبر عام 2019.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد أصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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