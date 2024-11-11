الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

لم تحدث من قبل .. موتى يحصلون على معونات المنظمات . - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لم تحدث من قبل .. موتى يحصلون على معونات المنظمات . - أخبار كلمتك

لم تحدث من قبل .. موتى يحصلون على معونات المنظمات . - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر محلية في القبيطة عن فضيحة مدوية ، تورطت بها احدى المنظمات العاملة في الحقل الانساني هناك .

وتفاجأ ابناء عدد من مناطق القبيطة بكشوف استحقاق لتوزيع مساعدات نقدية شملت من هم في المقابر وقضوا قبل سنوات الى جانب تجار وقيادات فيما حرم فئات المستحقين الارامل والايتام والاشد فقرا والاكثر عوزا وذووا الاحتياجات الخاصة ..


وشهدت كشوف منظمة ادرا في القبيطة لعملية تلاعب واضح ،مثل فضيحة للمنظمة التي يبدو انها تدار بآلية فاسدة ، والا كيف شملت الاموات وعلية القوم فيما تركت المستحقين الحقيقين لتلك المساعدات النقدية ،وفق المصادر التي اوضحت ان كشوف المنظمة

شكلت صدمة لابناء مناطق القبيطة محافظة لحج .
وعبر وجهاء وشخصيات سياسية في القبيطة عن اسفهم الشديد لما آل اليه حال المنظمات العاملة في المجال الانساني .
داعين محافظ محافظة لحج اللواء التركي الى سرعة التدخل وفتح تحقيق في الواقعة التي مثلت مذبحة لا انسانية قامت بها جهة يفترض بها انها انسانية ،في حق عشرات الاسر في منطقة سوق الربوع بالقبيطة .


مشددين على ضرورة تقويم اعوجاج منظمة ادرا التي تجاوزت المعايير وخرقت كل الضوابط للعمل الانساني وذهبت للعمل بعيدا عن واجباتها مستغلة غياب الرقابة وضعف دور السلطة المحلية .
ازاء الفضيحة يحاول رئبس محلي القبيطة ممارسة ضغوطه على الشخصيات الاجتماعية والمواطنين حتى لا يصعدوا في مواقفهم ،ويكشف التلاعب والفساد في شاب اعمال المنظمة ..
 

من جميل الصامت

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق