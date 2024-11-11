لم تحدث من قبل .. موتى يحصلون على معونات المنظمات . - أخبار كلمتك

كشفت مصادر محلية في القبيطة عن فضيحة مدوية ، تورطت بها احدى المنظمات العاملة في الحقل الانساني هناك .

وتفاجأ ابناء عدد من مناطق القبيطة بكشوف استحقاق لتوزيع مساعدات نقدية شملت من هم في المقابر وقضوا قبل سنوات الى جانب تجار وقيادات فيما حرم فئات المستحقين الارامل والايتام والاشد فقرا والاكثر عوزا وذووا الاحتياجات الخاصة ..



وشهدت كشوف منظمة ادرا في القبيطة لعملية تلاعب واضح ،مثل فضيحة للمنظمة التي يبدو انها تدار بآلية فاسدة ، والا كيف شملت الاموات وعلية القوم فيما تركت المستحقين الحقيقين لتلك المساعدات النقدية ،وفق المصادر التي اوضحت ان كشوف المنظمة

شكلت صدمة لابناء مناطق القبيطة محافظة لحج .

وعبر وجهاء وشخصيات سياسية في القبيطة عن اسفهم الشديد لما آل اليه حال المنظمات العاملة في المجال الانساني .

داعين محافظ محافظة لحج اللواء التركي الى سرعة التدخل وفتح تحقيق في الواقعة التي مثلت مذبحة لا انسانية قامت بها جهة يفترض بها انها انسانية ،في حق عشرات الاسر في منطقة سوق الربوع بالقبيطة .



مشددين على ضرورة تقويم اعوجاج منظمة ادرا التي تجاوزت المعايير وخرقت كل الضوابط للعمل الانساني وذهبت للعمل بعيدا عن واجباتها مستغلة غياب الرقابة وضعف دور السلطة المحلية .

ازاء الفضيحة يحاول رئبس محلي القبيطة ممارسة ضغوطه على الشخصيات الاجتماعية والمواطنين حتى لا يصعدوا في مواقفهم ،ويكشف التلاعب والفساد في شاب اعمال المنظمة ..



من جميل الصامت