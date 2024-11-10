الاعلان عن تصعيد جديد - أخبار كلمتك

أعلن المعلمون في مديرية نصاب بمحافظة شبوة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة خلال الأيام المقبلة، وذلك للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وأكد المعلمون أن الوقفة ستأتي للتعبير عن استيائهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل غياب الدعم الكافي لقطاع التعليم وتجاهل مطالبهم المستمرة بتحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل.

ودعا المعلمون الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم وحماية حقوقهم، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التعليمية في المديرية والمحافظة بشكل عام.

