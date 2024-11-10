الاعلان عن تصعيد جديد - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن المعلمون في مديرية نصاب بمحافظة شبوة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة خلال الأيام المقبلة، وذلك للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وأكد المعلمون أن الوقفة ستأتي للتعبير عن استيائهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل غياب الدعم الكافي لقطاع التعليم وتجاهل مطالبهم المستمرة بتحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل.

ودعا المعلمون الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم وحماية حقوقهم، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التعليمية في المديرية والمحافظة بشكل عام.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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