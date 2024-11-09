الكشف عن اخر مستجدات بشان مقتل جنود سعوديين بينهم قائد التحالف في سيئون ومصير القاتل(اول صورة) - أخبار كلمتك

اكدت مصادر بانه لم يتم حتى اللحظة القبض على المجرم محمد صالح العروصي التابع للواء ١٣٥ مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الأولى والذي اطلق النار على جنود من التحالف العربي في حرم قيادة المنطقة الأولى.

وبحسب مصادر تسبب اطلاق النار بمقتل ٥ بينهم قائد التحالف في سيئون أثناء ممارستهم الرياضة في حرم المنطقة العسكرية الأولى التي بداخلها قيادة التحالف السعودي

هذه صورة احد شهداء الغدر الشهيد الملازم أول وليد البلوي