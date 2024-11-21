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صدور توجيهات صارمة بالتحقيق عقب حدوث اشتباكات ومنع القيادي الكازمي من دخول عدن - أخبار كلمتك

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صدور توجيهات صارمة بالتحقيق عقب حدوث اشتباكات ومنع القيادي الكازمي من دخول عدن - أخبار كلمتك

صدور توجيهات صارمة بالتحقيق عقب حدوث اشتباكات ومنع القيادي الكازمي من دخول عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:47 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت عناصر النقطة الامنية التي تعرف بنقطة المجاري في منقطة العريش احد مداخل مدينة عدن، على إحتجاز قائد وحدة حماية الأراضي بمنطقة العلم التابعة لمحافظة أبين  العقيد/ عبدالرحمن الفقية الكازمي وأفراد أسرته القادمين من محافظة أبين ومنعهم من دخول عدن ..

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم أيقاف عبدالرحمن الفقية ومنعه من دخول عدن وكانت برفقته عائلته وبعد نقاش وتعصب من افراد النقطة قاموا باحتجاز الفقيه وعائلته في احد الاحواش بالقرب من النقطة..

واضافت المصادر ان مثل هذه الممارسات العنصرية والاستفزازية المتكررة تجاه قيادات أبين سينذر بصراع مناطقي لا تحمد عقباه..

واكدت مصادر محلية عن توافد قبلي من ال باكازم وقبائل أبين في منطقة دوفس لاتخاذ قرار حيال هذه التصرفات الغير مبررة.

وهذا وقد تمكنت قوة تابعة للقائد عبدالرحمن الفقيه الكازمي من تحريره وعودته لمحافظة أبين

واظهرت وثيقة استدعاء قائد اللواء الثاني دعم واسناد مازن الجنيدي الى عدن واحضار عبدالرحمن الفقيه وابراهيم عمر للتحقيق معهم على خلفية الاشتباكات مع القطاع الشرقي بنقطة المجاري

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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