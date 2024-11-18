عيدروس الزبيدي يصرح بشأن زيارته لمقر القيادة المشتركة لقوات التحالف - أخبار كلمتك



صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن زيارته اليوم مقر القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي في العاصمة السعودية الرياض

موضحاً عن لقائه الفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة

مؤكدآ انه تم مناقشة آخر المستجدات العسكرية والأمنية في بلادنا، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

الزبيدي اكد ان جهود مشكورة تبذلها القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساندة شعبنا وقيادته عوضا عن إسهامها الفاعل والمحوري في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

مختتما تصريحه أن التحالف سيظا مصدر قوة وفخر لمنطقتنا وشعوبها، وشريك فاعل في ترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا.