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الإنتقالي يفجرها ويكشف عن مسؤولية الحكومة عقب ساعات من هذا الأمر - أخبار كلمتك

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الإنتقالي يفجرها ويكشف عن مسؤولية الحكومة عقب ساعات من هذا الأمر - أخبار كلمتك

الإنتقالي يفجرها ويكشف عن مسؤولية الحكومة عقب ساعات من هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة على إعلان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة

وقال لطفي شطارة في تغريدة‏ له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:ايهما اهم اصلاح مؤسسات بلد يعيش حالةحرب أو إنقاذ الناس وتوفير متطلباتهم الحياتية كالكهرباء والمرتبات وإنقاذ العملة التي تنهار بسرعة وتوفير الغذاء قبل أن تخرج الامور عن السيطرة


وتابع بالقول:ورشة كهذه يفترض أن تتم بعد وجود حل سياسي شامل

واختتم لطفي شطارة تغريدته قائلاً:الحكومة مسؤوليتها الان هو توفير الخدمات للناس أولا وأخيرا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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