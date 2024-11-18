الإنتقالي يفجرها ويكشف عن مسؤولية الحكومة عقب ساعات من هذا الأمر - أخبار كلمتك







علق القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة على إعلان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة

وقال لطفي شطارة في تغريدة‏ له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:ايهما اهم اصلاح مؤسسات بلد يعيش حالةحرب أو إنقاذ الناس وتوفير متطلباتهم الحياتية كالكهرباء والمرتبات وإنقاذ العملة التي تنهار بسرعة وتوفير الغذاء قبل أن تخرج الامور عن السيطرة



وتابع بالقول:ورشة كهذه يفترض أن تتم بعد وجود حل سياسي شامل

واختتم لطفي شطارة تغريدته قائلاً:الحكومة مسؤوليتها الان هو توفير الخدمات للناس أولا وأخيرا