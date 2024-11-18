تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

أكدت مصادر انه تم النطق بحكم محكمة إستئناف تعز بحق المجرم الجاني / محمد غانم مغتصب وقاتل إبن أخته الطفل / محمد هيثم مكلفت بتأييد الحكم الإبتدائي لمحكمة المخآ جملة وتفصيلا ، مع إضافة إغرام تقاضي 300000 ريال يدفعها الجاني .
يشار أن محكمة المخأ الإبتدائية كانت أصدرت قبل حوالي شهر في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 - 10 - 2024م حكمآ بإعدام الجاني قصاصآ النفس بالنفس وتعزيرآ مع ذكر مسببات كليهما وتعويض أسرة المجني عليه 4 مليون ريال.
موضحاً انه يتبقى قرار ومصادقة المحكمة العليا والنائب العام ورئيس الجمهورية.
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