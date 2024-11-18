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تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب وقتل رجل لإبن أخته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:35 مساءً - كلمتك: خاص

 


أكدت مصادر انه تم النطق بحكم محكمة إستئناف تعز بحق المجرم الجاني / محمد غانم مغتصب وقاتل إبن أخته الطفل / محمد هيثم مكلفت بتأييد الحكم الإبتدائي لمحكمة المخآ جملة وتفصيلا ، مع إضافة إغرام تقاضي 300000 ريال يدفعها الجاني .


يشار أن محكمة المخأ الإبتدائية كانت أصدرت قبل حوالي شهر في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 - 10 - 2024م حكمآ بإعدام الجاني قصاصآ النفس بالنفس وتعزيرآ مع ذكر مسببات كليهما وتعويض أسرة المجني عليه 4 مليون ريال.

موضحاً انه يتبقى قرار ومصادقة المحكمة العليا والنائب العام ورئيس الجمهورية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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