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اخبار سارة من مؤسسة الكهرباء - أخبار كلمتك

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اخبار سارة من مؤسسة الكهرباء - أخبار كلمتك

اخبار سارة من مؤسسة الكهرباء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - كلمتك/ خاص

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء أن التشغيل التجريبي للتيار الكهربائي الحكومي في الشبكة التابعة لها بمنطقة كهرباء البيضاء سيبدأ السبت القادم، الموافق 21 جمادى الأولى 1446هـ.

وأوضحت المؤسسة أن التشغيل التجريبي يشمل مديريات مدينة البيضاء، ريف البيضاء، الصومعة، وذي ناعم، ويأتي ذلك ضمن جهودها لإعادة توصيل التيار الكهربائي الحكومي للمواطنين في هذه المناطق.

وحثت المؤسسة المواطنين على توخي الحذر، وعدم الاقتراب من مكونات الشبكة الكهربائية، بما في ذلك خطوط الضغط العالي، المحطات، المحولات، والأعمدة، إلى جانب الامتناع عن البناء في مسارات الشبكة؛ حفاظًا على السلامة العامة.

وأهابت بالجميع الالتزام بالمسافات والمعايير الآمنة؛ لتجنب أي أضرار أو مخاطر قد تنتج عن المخالفات، مؤكدة إخلاء مسؤوليتها عن أي تبعات أو أضرار قد تلحق بمن يخالف قواعد السلامة الكهربائية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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