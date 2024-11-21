اخبار سارة من مؤسسة الكهرباء - أخبار كلمتك

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء أن التشغيل التجريبي للتيار الكهربائي الحكومي في الشبكة التابعة لها بمنطقة كهرباء البيضاء سيبدأ السبت القادم، الموافق 21 جمادى الأولى 1446هـ.

وأوضحت المؤسسة أن التشغيل التجريبي يشمل مديريات مدينة البيضاء، ريف البيضاء، الصومعة، وذي ناعم، ويأتي ذلك ضمن جهودها لإعادة توصيل التيار الكهربائي الحكومي للمواطنين في هذه المناطق.

وحثت المؤسسة المواطنين على توخي الحذر، وعدم الاقتراب من مكونات الشبكة الكهربائية، بما في ذلك خطوط الضغط العالي، المحطات، المحولات، والأعمدة، إلى جانب الامتناع عن البناء في مسارات الشبكة؛ حفاظًا على السلامة العامة.

وأهابت بالجميع الالتزام بالمسافات والمعايير الآمنة؛ لتجنب أي أضرار أو مخاطر قد تنتج عن المخالفات، مؤكدة إخلاء مسؤوليتها عن أي تبعات أو أضرار قد تلحق بمن يخالف قواعد السلامة الكهربائية.