اليوسفي: الحوثيين لا يزرعون التفاح لكنهم يجمعون الأطفال - أخبار كلمتك

اتهم الصحفي سمير رشاد اليوسفي جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال قسرًا عبر استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للأسر اليمنية، وتحويلهم إلى وقود لحربها المستمرة.

وكتب اليوسفي أن "الحوثيين لا يزرعون التفاح، لكنهم يجمعون الأطفال". وأوضح أن الجماعة تلجأ إلى استراتيجيات قسرية لجذب الأهالي، حيث يعرض مشرفوها على الأسر مبالغ مالية وسلال غذائية مقابل إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال.

وأشار اليوسفي إلى أن هذه الممارسات تنتهي عادة بإعادة الأطفال إلى ذويهم في توابيت مغلقة، وسط إجبار العائلات على الإدلاء بتصريحات إعلامية لتمجيد الجماعة وقادتها.

وقال: "في موسم الحوثي، الأطفال ليسوا بشرًا، بل ذخيرة تُستخدم وتُستهلك. مدارسهم تحولت إلى متارس، وأحلامهم تُباع بالسعر المناسب".

واختتم رسالته بتحذير للأهالي: "أيها الأب، ابنك ليس سلعة. لا تُرسله إلى الموت لتعود بلا شيء. قل للمشرف: ابحث عن وقودك في مكان آخر".

تأتي هذه الشهادات في وقت تزايدت فيه التقارير الحقوقية الدولية والمحلية التي تدين استخدام الحوثيين الأطفال كجنود في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وسط دعوات لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق الأطفال في اليمن.