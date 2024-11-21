الشوافي يطلق تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الأيام القادمة - أخبار كلمتك

أطلق فلكي يمني بارز تحذيرات عاجلة من تقلبات حادة ومفاجئة سيشهدها الطقس في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، من منشور له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: “بحسب بيانات وخرائط نماذج الطقس متوقع حتى الأحد القادم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن تتأثر اليمن بكتلة هوائية رطبة، تجلب الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من اليمن”.

وتوقع الفلكي هطول أمطار متفرقة على محافظات إب، الضالع، أبين، تعز، لحج، عدن، البيضاء تغطي منها 30% إلى 50%. كما توقع الشوافي هطول أمطار متفاوتة على محافظات الحديدة، ريمة، المحويت، حجة، عمران، ذمار، صنعاء، صعدة، أرخبيل سقطرى تغطي من 20% إلى 40% من المناطق”.

وأشار إلى احتمالية حدوث أمطار خفيفة قد تهطل على أجزاء من السواحل والهضاب الداخلية في المهرة وحضرموت، وأجزاء بسيطة من المناطق الغربية لمحافظتي مأرب والجوف. وأوضح أن “نسبة تغطية الأمطار لهذه المحافظات أقل من 20% من مساحاتها حيث تحتل الصحاري مساحات واسعة منها وتوقعات الهطول على الصحاري منخفض جداً”.

كما توقع الفلكي الشوافي أجواءً شتوية غائمة نهاراً على مناطق واسعة، وباردة ليلاً وفي الصباح الباكر على الأحواض والمرتفعات الجبلية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة، ومتابعة نشرات الطقس.