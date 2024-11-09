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اختراق حساب مبتز والعثور على صور خادشة وعارية لهؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك

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اختراق حساب مبتز والعثور على صور خادشة وعارية لهؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك

اختراق حساب مبتز والعثور على صور خادشة وعارية لهؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:تم اختراق هذا الحساب والسيطرة عليه ومن خلال الخاص تبعه وجدنا كل معلومات وصور البعاااااع الذين كان يمغجهم حوالات.
واضاف: وتم التعرف على صاحب الشبكة واسمه وصوره أيضا وهو عاري وأقدم له إنذار بأن يعطل باقي الحسابات تبعه مالم انا مضطر انشر كل شيء واخلي الذي ما يشتري يتفرج
واختتم:عجل سريع عطل الشبكة كامل مالم الوجه من الوجه ابيض، أرفق لكم بعض المحادثات في التعليقات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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