قال الاعلامي راشد معروف:تم اختراق هذا الحساب والسيطرة عليه ومن خلال الخاص تبعه وجدنا كل معلومات وصور البعاااااع الذين كان يمغجهم حوالات.
واضاف: وتم التعرف على صاحب الشبكة واسمه وصوره أيضا وهو عاري وأقدم له إنذار بأن يعطل باقي الحسابات تبعه مالم انا مضطر انشر كل شيء واخلي الذي ما يشتري يتفرج
واختتم:عجل سريع عطل الشبكة كامل مالم الوجه من الوجه ابيض، أرفق لكم بعض المحادثات في التعليقات.
اختراق حساب مبتز والعثور على صور خادشة وعارية لهؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:48 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي راشد معروف:تم اختراق هذا الحساب والسيطرة عليه ومن خلال الخاص تبعه وجدنا كل معلومات وصور البعاااااع الذين كان يمغجهم حوالات.
قال الاعلامي راشد معروف:تم اختراق هذا الحساب والسيطرة عليه ومن خلال الخاص تبعه وجدنا كل معلومات وصور البعاااااع الذين كان يمغجهم حوالات.
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