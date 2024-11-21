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عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يتحدث عن الحرب ويلتقي بهذا المسؤول الرفيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - كلمتك/خاص:

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور يفغيني كودروف، القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام في بلادنا، وفي هذا السياق، جدّد الزُبيدي التأكيد على أن جهود الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لا يمكن أن تثمر سلاما في ظل استمرار الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد الأبرياء في مناطق سيطرتها، إلى جانب اعتداءاتها على القرى الواقعة على خطوط التماس، وهجماتها غير المبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في بلادنا، وسُبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

وفي سياق منفصل، اطّلع الزُبيدي من القائم بأعمال السفير الروسي على الإجراءات التي أنجزتها السفارة الروسية لفتح مكاتبها في العاصمة عدن، مُجددًا ترحيبه بقرار روسيا الاتحادية إعادة فتح سفارتها في عدن، مؤكدا استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لطاقم السفارة لضمان أداء مهامهم على أكمل وجه.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الروسي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، مجددًا التزام روسيا الاتحادية بدعم الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في بلادنا والمنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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